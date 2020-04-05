Канделаки: сегодня Бузова богаче Тарасова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» поделилась мнением о браке полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова и певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Они были женаты с 2012 по 2016 год.

«Ни одна женщина, вышедшая замуж за футболиста, будучи в здравом уме никогда в жизни его не отпустит. Почему? Это бесконечный источник денег, можешь не работать, отдыхать и радоваться жизни. Оля – одна из немногих, кто развелся с таким мужем. Будучи сперва женой – какая бы у вас телевизионная карьера ни была, Тарасов все равно был Тарасовым. И после такого мужа она сделала такую карьеру… По гамбургскому счёту, Бузова сегодня богаче Тарасова. Вот и всё», — сказала Канделаки.