Слуцкий: жизнь после коронавируса не изменится

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Я разговаривал с вирусологом. Думаю, наша жизнь после истории с коронавирусом не изменится. Это не первая сложная ситуация. Было огромное количество заболеваний вирусом, с которыми ученые не могли справиться. Количество возникновений вирусов не прогнозируемо. Неизвестно, как часто они будут возникать. Но человек быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Как только жизнь нормализуется, мы не забудем о случившемся, но быстро вернёмся к нормальному образу жизни.



Но в целом вирус настолько не изучен. Никто не знает, когда он закончится, как будет развиваться ситуация, будут ли осложнения и новые волны, как он будет меняться. Очень сложно от того, что этого никто не знает.



За что я сильно переживаю, так это за то, чтобы эта вынужденная пауза не убила несколько сезонов. Если мы даже сезон закончим к 3 августа, а новый начнем 15 августа, то все равно будет крайне сложно. Мы даже, начиная сезон в середине июля, все равно ищем окна для проведения матчей. А если начинать новый сезон во второй половине августа, то придется играть или после 10 декабря, или возобновлять в феврале», — сказа Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном.



