Слуцкий: в связи с вирусом беспокоюсь за маму

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса и рассказал, как переживает за близких.
«Я беспокоюсь за маму в связи с вирусом. Сына держу на поводке из-за этого. Но моё мнение посередине. Проблема, конечно, есть — она не надумана, никто не стал бы рушить мировую экономику просто так. Но из моего окружения никто не болен, поэтому ощутить всего до конца не представляется возможным, и слава богу», — сказал Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.
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