«Рома» включилась в борьбу за Гётце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в борьбу за 27-летнего футболиста включилась «Рома». Также в услугах игрока заинтересованы английские «Эвертон» и «Вест Хэм».

Контрактное соглашение Гётце с «Боруссией» истекает летом 2020 года.

Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую выступал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию» за € 37 млн. Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне Гётце принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.