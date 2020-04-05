Ван Гал: есть клубы, которые используют коронавирус для своей выгоды

Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал выступил против досрочного завершения чемпионатов.

«УЕФА и ФИФА должны быть готовы скорректировать правила и предоставить пространство для маневра. Тогда мы можем начать работать. Затем мы сможем немного расширить следующий сезон, добавив больше игр в течение недели. Есть клубы, которые используют коронавирус для своей выгоды», добавил он. После 25 игр «Аякс» не может быть чемпионом. «У «АЗ Алкмар» одинаковое количество очков. «Разве это не имеет значения? Это не имеет смысла?», — приводит слова ван Гала Marca.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 64 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 230 тыс.

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