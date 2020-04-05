Газизов – о трансферах: никто не должен пользоваться тяжёлой ситуацией в других клубах

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Сергея Прядкина по поводу трансферов во время коронавируса.
Ранее Прядкин сообщил, что РПЛ вместе с руководителями клубов пришли к джентльментскому соглашению, что никто не будет использовать ситуацию с коронавирусом в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.
«Суть, наверное, в том, что никто не должен пользоваться тяжёлой ситуацией в других клубах. Посыл в том, что все должны сплотиться ради нашей общей корпоративной этики. Прописать это невозможно, поэтому мы заключили джентльменское соглашение. Конечно, речь идёт о грядущем трансферном окне. Мы же не живём только сегодняшним днём. Понятно, что сейчас всё очень призрачно, но мы должны планировать, как будем действовать дальше», — приводит слова Газизова «Известия».
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