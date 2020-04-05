Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов – о трансферах: никто не должен пользоваться тяжёлой ситуацией в других клубах

Газизов – о трансферах: никто не должен пользоваться тяжёлой ситуацией в других клубах
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Сергея Прядкина по поводу трансферов во время коронавируса.

Ранее Прядкин сообщил, что РПЛ вместе с руководителями клубов пришли к джентльментскому соглашению, что никто не будет использовать ситуацию с коронавирусом в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

«Суть, наверное, в том, что никто не должен пользоваться тяжёлой ситуацией в других клубах. Посыл в том, что все должны сплотиться ради нашей общей корпоративной этики. Прописать это невозможно, поэтому мы заключили джентльменское соглашение. Конечно, речь идёт о грядущем трансферном окне. Мы же не живём только сегодняшним днём. Понятно, что сейчас всё очень призрачно, но мы должны планировать, как будем действовать дальше», — приводит слова Газизова «Известия».

Гендиректор «Уфы»: есть намерение доигрывать этот сезон. РФС и УЕФА это рекомендуют
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020