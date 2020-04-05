Кэхилл — о работе с Сарри в «Челси»: трудно уважать некоторые вещи, которые он делал

Защитник «Кристал Пэллас» Гарри Кехилл рассказал о совместной работе с Маурицио Сарри в «Челси».
«Мы выступали на чемпионате мира по футболу 2018 года, добрались до полуфинала, поэтому я пропустил предсезонный период, который, оглядываясь назад, был очень важным. Сарри был очень увлечён своей тактикой, возможно, слишком сильно, а я пропустил всё это. Я остался в запасе. Честно говоря, в середине сезона отношения исчезли. Я не думаю, что это когда-либо будет восстановлено. Трудно уважать некоторые вещи, которые он делал. Но я очень уважаю клуб и игроков», — приводит слова Сарри Daily Mail.
С 2012 по 2019 год Кэхилл выступал за лондонский «Челси». Ранее защищал цвета «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Виллы». В составе национальной команды Англии футболист играл с 2010 по 2018 год.
Летом 2019 года Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус».
- 5 апреля 2020
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
08:47
-
08:30
-
07:39
-
07:26
-
07:01
-
06:30
-
05:25
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:50
-
03:32
-
03:09
-
02:45
-
02:25
-
01:37
-
01:16
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:22
-
00:10
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:32
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59