Кэхилл — о работе с Сарри в «Челси»: трудно уважать некоторые вещи, которые он делал

Защитник «Кристал Пэллас» Гарри Кехилл рассказал о совместной работе с Маурицио Сарри в «Челси».

«Мы выступали на чемпионате мира по футболу 2018 года, добрались до полуфинала, поэтому я пропустил предсезонный период, который, оглядываясь назад, был очень важным. Сарри был очень увлечён своей тактикой, возможно, слишком сильно, а я пропустил всё это. Я остался в запасе. Честно говоря, в середине сезона отношения исчезли. Я не думаю, что это когда-либо будет восстановлено. Трудно уважать некоторые вещи, которые он делал. Но я очень уважаю клуб и игроков», — приводит слова Сарри Daily Mail.

С 2012 по 2019 год Кэхилл выступал за лондонский «Челси». Ранее защищал цвета «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Виллы». В составе национальной команды Англии футболист играл с 2010 по 2018 год.

Летом 2019 года Сарри покинул «Челси» и возглавил «Ювентус».