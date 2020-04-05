Холанд: сейчас Мане — лучший африканский футболист

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказал, кого считает лучшим африканским футболистом.

«Есть много хороших африканских игроков, но лучший сейчас, думаю, Садио Мане», — приводит слова Холанда «твиттер» ESPN FC.

В начале января нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане был признан лучшим игроком 2019 года в Африке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провёл в составе «Ливерпуля» 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Помимо этого на его счету 2 гола в 8 матчах Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, как и большинство европейских первенств, приостановлена из-за эпидемии коронавируса. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 82 очка в 29 турах.