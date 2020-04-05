Мидо: Зидан ничего не привнёс в «Реал»

Бывший игрок «Аякса», «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Египта Мидо поделился мнением о главном тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане.



«Реал" — моя любимая команда в Примере. Что касается Зидана, думаю, он ничего не привнёс в «Реал». К этой ситуации подходит поговорка — не женись на одной и той же женщине дважды», — приводит слова Мидо AS.



Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезонах-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018, Суперкубок УЕФА (2016, 2017), клубный чемпионат мира (2016, 2017), а также Суперкубок Испании (2017). В мае 2018 года французский специалист объявил об уходе из «Реала», однако вернулся в клуб спустя 9 месяцев.

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