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Роуз: людям не нужно указывать футболистам, что им делать со своими деньгами

Роуз: людям не нужно указывать футболистам, что им делать со своими деньгами
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, который выступает за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, прокомментировал финансовое положение футболистов в условиях пандемии коронавируса.

«Могу говорить только за себя, но у меня нет с этим проблем, я готов пожертвовать зарплату людям, которые борются с эпидемией на передовой, и тем, кого коснулось происходящее.

Мы чувствуем, будто загнаны в угол. Разговоры о зарплатах велись до того, как люди, не имеющие отношения к футболу, начали это комментировать. Разговаривал по телефону с Джорданом Хендерсеном, он всеми силами старается что-то придумать.

Просто не было нужды в том, чтобы люди, которые не причастны к футболу, указывали футболистам, что им делать со своими деньгами. Это очень странно», – приводит слова Роуза BBC.

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