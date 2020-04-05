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Петраков: Сёмин хорошо работает, а уже раздаются слова, что его поменяют. Ну не бред?

Петраков: Сёмин хорошо работает, а уже раздаются слова, что его поменяют. Ну не бред?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков прокомментировал ситуацию с наставником московского «Локомотива» Юрием Сёминым.

«В Премьер-Лиге сейчас симпатизирую «Локомотиву». Потому что сам за него играл и ещё потому, что очень переживаю за Юрия Павловича Сёмина. Не могу понять, почему вокруг команды опять пошли какие-то склоки. Человек хорошо работает, а уже раздаются слова, что, мол, сезон доиграют — и его поменяют. Ну не бред?

Какой ещё тренер нужен для российской команды? Я просто не могу понять. Если кто-то свои закулисные дела решает — это другой вопрос. Но Юрий Палыч столько сделал для «Локомотива»! Сам играл, столько лет тренировал, столько трофеев взял, что, наверное, никакой другой тренер в России не выиграл больше. Может, только Олег Романцев.

Я и сына посылал к нему на практику. Когда Юрка мой закончил тренерские курсы, нужно было проходить стажировку. Я тогда ему сказал: «Какая заграница? Зачем она тебе? Иди учись всему у Палыча!» Позвонил Сёмину и послал сына в Баковку. Там его приняли очень тепло. Две недели он там пробыл», – приводит слова Петракова Sportbox.

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