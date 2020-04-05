Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму больницам родного города

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму государственным больницам родного города Баия-Бланка, сообщает Infobae.



По информации источника, средства, выделенные футболистом, пошли на покупку 3350 литров спиртового геля, 100 тысяч латексных перчаток и других необходимых медицинских принадлежностей.



Лаутаро Мартинес перешёл из «Расинга» в миланский «Интер» в 2018 году. В нынешнем сезоне в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне аргентинский форвард забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.



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