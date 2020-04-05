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Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму больницам родного города

Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму больницам родного города
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пожертвовал крупную сумму государственным больницам родного города Баия-Бланка, сообщает Infobae.

По информации источника, средства, выделенные футболистом, пошли на покупку 3350 литров спиртового геля, 100 тысяч латексных перчаток и других необходимых медицинских принадлежностей.

Лаутаро Мартинес перешёл из «Расинга» в миланский «Интер» в 2018 году. В нынешнем сезоне в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне аргентинский форвард забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.

Президент «Расинга» рассказал, как Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Реала» в 18 лет
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