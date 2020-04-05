Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Таджикистана

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 5 апреля, состоится несколько матчей.



Главные встречи игрового дня пройдут в Беларуси, где продолжается 3-й тур чемпионата. В 14:00 мск в Минске начнётся матч «Энергетик-БГУ» – «Минск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Вторая встреча, в которой сойдутся «Витебск» и «Смолевичи», пройдёт в Борисове, начало – в 16:00 мск. На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция. Третий матч дня, «Ислочь» — «Слуцк», пройдёт в Минске. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сегодня стартует чемпионат Таджикистана. В 1-м туре пройдут встречи «Локомотив» (Памир) — «Файзканд», «Хатлон» — «Истаравшан» и «Куктош» — «Регар-ТадАЗ». Начало всех матчей — в 14:00 мск.