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Крал: понимаю, что чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад

Крал: понимаю, что чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится до 31 мая.

«Конечно, чемпионат остановлен ради безопасности, но я не очень этому рад с игровой точки зрения. Мы прошли через тяжёлые тренировки, в физическом плане чувствую себя очень хорошо. К несчастью, чемпионат был прерван, хотя это логичное решение, мы не можем злиться.

Перенос Евро даёт преимущество, мы сможем лучше к нему подготовиться, будет больше времени. С другой стороны, никто не знает, как всё сложится. В сборной я был в хорошем положении, у меня вышло хорошо провести несколько квалификационных матчей», – приводит слова Крала Ceska Televize.

Ранее «Спартак» показал, как проходит день Крала на карантине.

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