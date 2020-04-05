Ракитич не перейдёт в «Милан» из-за высоких требований по зарплате

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не перейдёт в «Милан». Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере». Ранее сообщалось, что сразу два миланских клуба заинтересованы в услугах Ракитича и летом хорват получит предложения из «Интера» и «Милана».

«Милан» не ведёт переговоров по Ивану Ракитичу с «Барселоной». Хорватский полузащитник не является трансферной целью владельцев клуба, потому что его требования по зарплате слишком высоки", – написал Скира.

В этой кампании Ракитич провёл в составе «Барселоны» 30 матчей во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи. «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.