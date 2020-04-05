Ракитич не перейдёт в «Милан» из-за высоких требований по зарплате
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не перейдёт в «Милан». Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере». Ранее сообщалось, что сразу два миланских клуба заинтересованы в услугах Ракитича и летом хорват получит предложения из «Интера» и «Милана».
«Милан» не ведёт переговоров по Ивану Ракитичу с «Барселоной». Хорватский полузащитник не является трансферной целью владельцев клуба, потому что его требования по зарплате слишком высоки", – написал Скира.
В этой кампании Ракитич провёл в составе «Барселоны» 30 матчей во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи. «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.
Экс-спортивный директор «Милана»: Ракитич был в восторге от моего предложения
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:25
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
08:47
-
08:30
-
07:39
-
07:26
-
07:01
-
06:30
-
05:25
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:50
-
03:32
-
03:09
-
02:45
-
02:25
Партнерский контент