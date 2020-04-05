«От лица всех спартаковцев». «Спартак» поздравил Федуна с 64-летием

На странице московского «Спартака» в «Инстаграме» поздравили владельца клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня, 5 апреля, Федуну исполнилось 64 года.

«Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года.



От лица всех спартаковцев — работников клуба, тренеров, футболистов, ветеранов и болельщиков — мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!» – сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. «Спартак», набрав 28 очков, располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.