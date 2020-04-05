«Милан» выделит Рангнику € 75 млн на трансферы, если он возглавит клуб

Владельцы «Милана» по-прежнему рассматривают кандидатуру бывшего наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост главного тренера миланского клуба. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, американская компания Elliott Management, которая является нынешним владельцем «Милана», готова выделить Рангнику € 75 млн на обновление состава в летнее трансферное окно.

Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг», и других командах.

Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост наставника «россонери» является бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

В этом сезоне «Милан» в 26 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, которую возглавляет «Ювентус».