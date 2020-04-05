Руни — о снижении зарплат игрокам: почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестёр или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но ровно до тех пор, пока знаю, куда идут средства. Я в состоянии оказать материальную помощь. Но далеко не все футболисты находятся в одинаковом положении. И внезапно абсолютно всех игроков просят отказаться от 30% зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
События последних дней — это позор. Например, министр здравоохранения сказал, что игрокам АПЛ следует снизить зарплату, хотя должен был донести до нации последние сведения о самом крупном кризисе в нашей жизни. Почему зарплата футболистов вообще была у него в голове? Неужели он отчаянно пытался отвлечь внимание от ситуации с пандемией в стране?
Ещё мне показалось странным, что решение о сокращении зарплат было обнародовано, хотя должно было остаться за закрытыми дверями. Почему? Такое чувство, что футболистов хотят пристыдить, загнать в угол. Мы лёгкие мишени.
Большим клубам не требуется снижать зарплаты игрокам. Если вы утверждаете, что подобные меры необходимы „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“, чтобы выжить, тогда футбол находится в гораздо худшем положении, чем мы можем себе представить», — приводит слова Руни The Sunday Times.
- 5 апреля 2020
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