«Детям нас не хватало!» Ребров рассказал о плюсах карантина

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в «Инстаграме» рассказал о плюсах нахождения на карантине.

«Знаете, к какому выводу пришёл, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас!

Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и ещё несколько сотен миллионов людей соблюдать домашний карантин. Не хочу думать, сколько это ещё продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, давно сложившемся ритме, а тут маюсь, как тигр в клетке. Знаю, многим игрокам нашего клуба и других сейчас очень тяжело.



Но даже в этой ситуации хочу найти и вижу плюсы. С чего начал? Детям нас не хватало! Конечно, я и раньше проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки вместе. Казалось бы, что здесь удивительного. В жизни до карантина всё делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки, бывает, хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойнее, просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом.



Понятно, долго находясь в таком режиме, и взрослые и дети сойдут с ума, но пока мы получаем удовольствие друг от друга, радуемся, что мы постоянно вместе! Детям очень нас не хватало. Или нам их», – написал Ребров.

Посмотреть фотографию можно на странице Артёма Реброва в «Инстаграме».