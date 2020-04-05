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Марадона: есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить футболистам

Марадона: есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить футболистам
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», выразил мнение, что некоторые клубы могут использовать пандемию коронавируса, чтобы не выплачивать игрокам зарплату.

«Есть игроки, которые могут справиться с понижением зарплат, это правда, и мы все это знаем. Но есть и футболисты, которые не могут играть бесплатно даже в течение месяца. Клубы должны платить им. Есть клубы, которые пользуются моментом, чтобы не платить футболистам. Они обращались с футболистами, как с рабами, годами. Кажется, у некоторых клубов всегда пандемия. Они не должны искать оправданий, потому что игрокам всё ещё нужны деньги, чтобы есть», — приводит слова Марадоны The Sun.

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