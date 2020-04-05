Безуглов: туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о коронавирусной инфекции и последствиях заражения.
«Поскольку инфекция абсолютно новая, появилась только в декабре прошлого года, данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие сейчас просто нет. Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всё только началось, откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт, – факт. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лёгкого играли, никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулёз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта, не в футболе. Хотя и в футболе, что далеко за примерами ходить, Тьяго Силва в «Динамо» тяжёлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
- 5 апреля 2020
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