Комличенко: я не выбирал между «Динамо» и другими российскими клубами
Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском клубе.
«Почему перешёл именно в „Динамо“? Не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо». Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у «Динамо» хорошая команда, а клуб известный и с серьёзными задачами. И вот я здесь.
Задачи на сезон? Для начала хотелось бы попасть в еврокубки. А адаптация проходит отлично – коллектив в «Динамо» прекрасный, причём это касается не только футболистов, но и тренеров, и, конечно, персонала. Так что всё хорошо», – приводит слова Комличенко официальный сайт «Динамо».
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
16:18
-
16:08
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:28
-
15:04
-
14:56
-
14:56
-
14:52
-
14:26
-
13:49
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:25
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:26
-
09:21
Партнерский контент