Комличенко: я не выбирал между «Динамо» и другими российскими клубами

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском клубе.

«Почему перешёл именно в „Динамо“? Не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо». Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у «Динамо» хорошая команда, а клуб известный и с серьёзными задачами. И вот я здесь.



Задачи на сезон? Для начала хотелось бы попасть в еврокубки. А адаптация проходит отлично – коллектив в «Динамо» прекрасный, причём это касается не только футболистов, но и тренеров, и, конечно, персонала. Так что всё хорошо», – приводит слова Комличенко официальный сайт «Динамо».