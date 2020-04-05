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Райола предложит «Реалу» приобрести де Лигта

Райола предложит «Реалу» приобрести де Лигта
Футбол / Испания 0

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт может покинуть итальянский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, 20-летний футболист сообщал своему агенту Мино Райоле о желании сменить команду. Райола заинтересован в переходе де Лигта в «Реал» и планирует предложить игрока мадридскому клубу, который намерен укрепить центр обороны. Де Лигт уверен, что сможет лучше адаптироваться именно в испанском чемпионате.

Напомним, де Лигт перешёл в туринский «Ювентус» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Сумма трансфера защитника составила € 85,5 млн. Нидерландский футболист в этом сезоне провёл за бело-чёрных 26 матчей и забил 2 гола. Контракт де Лигта с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Де Лигт объяснил свой переход в «Ювентус»
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