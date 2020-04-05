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Карпин показал новорождённую дочь. Видео

Карпин показал новорождённую дочь. Видео
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с новорождённой дочерью, которая появилась на свет вчера, 4 апреля.

«Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займётесь через 9 месяцев, всё равно же дома сидите, слабо?» – написал Карпин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

У Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

У Карпина родилась пятая дочь
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