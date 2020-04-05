Болельщики «Динамо» организовали сбор средств на покупку продуктов для ветеранов клуба

Болельщики московского «Динамо» организовали сбор средств, чтобы помочь футбольным ветеранам и вдовам динамовцев, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.



Собранные средства пошли на покупку необходимых продуктов, которые позже были сформированы в продовольственные корзины. Позже болельщики-активисты при соблюдении максимальных мер безопасности передали корзины адресатам.



«Сегодня у меня был особенный день. Болельщики «Динамо», представители клуба и отдела ветеранов совместными действиями показали, что никто из нас не забыт. Мне прямо к двери квартиры был доставлен набор продуктов и всего самого необходимого, а составлен он был очень грамотно. Предусмотрено всё — растительное масло, сахар, питьевая вода, которую очень тяжело всегда носить из магазина, даже моющее средство. Мне, как женщине, это очень важно. Большое спасибо тем, кто составлял эту коробку. Мы и так не обделены вниманием клуба ветеранов и футбольного клуба «Динамо», но забота болельщиков в такое непростое время особенно ценна, ведь она показывает, что нас помнят. Динамовцы, мы с вами. Спасибо вам», — выразила благодарность Екатерина Маслова, вдова прославленного игрока «Динамо» Валерия Маслова.

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