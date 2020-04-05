Сербский форвард, нарушивший комендантский час, проведёт 3 месяца под домашним арестом

Сербский нападающий «Аль-Иттихада» Александар Прийович, арестованный вчера, 4 апреля, за нарушение комендантского часа, введённого в Сербии из-за пандемии коронавируса, приговорён к 3 месяцам домашнего ареста. Об этом сообщает AP News.

По данным источника, во время заседания 29-летний форвард по видеосвязи признал вину.

Прийович выпивал в компании пяти человек в ресторане одной из гостиниц Белграда после 17:00 по местному времени. Все нарушители были задержаны и вызваны в прокуратуру.

Правительство Сербии ввело комендантский час с 17:00 до 5:00 в будние дни и с 13:00 субботы до 5:00 понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Для нарушителей предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.