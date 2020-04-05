Три футболиста «Фиорентины», у которых был диагностирован коронавирус, излечились

Три футболиста «Фиорентины», у которых ранее был диагностирован коронавирус, излечились.



«Рады сообщить, что наши игроки Херман Песселья, Патрик Кутроне и Душан Влахович излечились от коронавирусной инфекции. Хотели бы воспользоваться этой возможность, чтобы поблагодарить врачей, медсестёр и сотрудников больниц, которые продолжают заботиться о тех, кто нуждается в медицинской помощи в это непростое для Италии и всего мира время», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Фиорентины».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи. В Италии на 5 апреля зафиксировано более 15 тыс. случаев смерти от коронавируса.