Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Три футболиста «Фиорентины», у которых был диагностирован коронавирус, излечились

Три футболиста «Фиорентины», у которых был диагностирован коронавирус, излечились
Футбол / Италия 0

Три футболиста «Фиорентины», у которых ранее был диагностирован коронавирус, излечились.

«Рады сообщить, что наши игроки Херман Песселья, Патрик Кутроне и Душан Влахович излечились от коронавирусной инфекции. Хотели бы воспользоваться этой возможность, чтобы поблагодарить врачей, медсестёр и сотрудников больниц, которые продолжают заботиться о тех, кто нуждается в медицинской помощи в это непростое для Италии и всего мира время», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Фиорентины».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи. В Италии на 5 апреля зафиксировано более 15 тыс. случаев смерти от коронавируса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020