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Форвард «Наполи» Милик – главный претендент на замену Ибрагимовича в «Милане»

Форвард «Наполи» Милик – главный претендент на замену Ибрагимовича в «Милане»
Футбол / Италия 0

Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Златан Ибрагимович покинет миланский клуб грядущим летом и главным претендентом на позицию центрального нападающего в следующем сезоне является Милик. Сообщается, что «Наполи» запросит за форварда € 40 млн. Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 голов. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63). «Милан» расположился на 7-й позиции (36).

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