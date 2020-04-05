Голкипер тульского «Арсенала» Нигматуллин стал отцом во второй раз
Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин стал отцом во второй раз. У 28-летнего вратаря и его супруги Юлии родился сын. Новорождённого назвали Марат.
«От души поздравляем родителей с этим замечательным событием», — говорится в сообщении пресс-службы тульского «Арсенала».
Фото можно посмотреть на странице тульского «Арсенала» в «Твиттере».
Нигматуллин выступает в составе тульского «Арсенала» с 2018 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги.
Тульский «Арсенал» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит». На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
16:56
-
16:47
-
16:38
-
16:28
-
16:18
-
16:08
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:28
-
15:04
-
14:56
-
14:56
-
14:52
-
14:26
-
13:49
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:25
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:42
Партнерский контент