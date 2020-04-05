Голкипер тульского «Арсенала» Нигматуллин стал отцом во второй раз

Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин стал отцом во второй раз. У 28-летнего вратаря и его супруги Юлии родился сын. Новорождённого назвали Марат.



«От души поздравляем родителей с этим замечательным событием», — говорится в сообщении пресс-службы тульского «Арсенала».

Фото можно посмотреть на странице тульского «Арсенала» в «Твиттере».

Нигматуллин выступает в составе тульского «Арсенала» с 2018 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги.



Тульский «Арсенал» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит». На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.