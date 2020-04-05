Джано постригся, поддержав новый челлендж. Экс-хавбек «Спартака» бросил вызов Джикии

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе, известный в России по выступлению за московский «Спартак», коротко постригся, поддержав новый челлендж.
Джано показал, как его стригут, а также бросил вызов защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Фото можно посмотреть на странице грузинского футболиста в «Инстаграме».
Ранее полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар сменил причёску, участвуя в новом челлендже. 29-летний бельгиец побрил голову налысо. В челлендже с короткой стрижкой также поучаствовал нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле.
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
- 5 апреля 2020
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