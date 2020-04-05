Брат Чалова получил первую красную карточку в карьере

Защитник белорусского «Витебска» Даниил Чалов, старший брат фоварда ЦСКА Фёдора Чалова, был удалён в гостевом матче 3-го тура чемпионата Беларуси со «Смолевичами».

Главный арбитр встречи показал Чалову красную карточку на 55-минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Витебска». Защитник, пытаясь отобрать мяч у футболиста «Смолевичей», высоко поднял ногу и задел корпус соперника. Чалов пытался оспорить удаление, но в итоге покинул поле.

По данным Transfermarkt, это его первое удаление в карьере. На клубном уровне Чалов провёл 88 матчей, в которых заработал 14 жёлтых карточек.

Чалов стал футболистом «Витебска» в феврале. С 24-летним футболистом был подписан полноценный контракт, условия которого не разглашаются.



Даниил Чалов является воспитанником футбольной школы московского «Локомотива». За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как СКА, «Мордовия», «Томь» и «Шинник».