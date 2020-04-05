Смолов вылетел в Москву на частном самолёте. Он просил разрешения у «Сельты» несколько раз

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, футболист несколько раз просил разрешения у руководства клуба на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком испанского клуба.



Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор в 6 встречах забил 1 гол. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2022 года.