Фанаты «Сельты» разделились во мнениях по поводу отъезда Смолова

Болельщики «Сельты» в «Твиттере» прокомментировал поступок нападающего Фёдора Смолова, который без разрешения клуба покинул Испанию и вылетел в Россию. Ранее так же поступил форвард Пионе Систо, который на автомобиле отправился из Испании в Данию.

«Учитывая дисциплинарные проступки Систо и Смолова, лучший выход — пусть остаются в своих странах. Если в такой момент на них нельзя рассчитывать…



Если это подтвердится, то пусть не возвращается.



Чёрт побери, пусть там остаётся.



Сначала нужно узнать причину вылета. Всё-таки бывают вещи, которые выше любого спорта и работы. И сейчас обстановка далека от привычной.



Когда футбол возобновится, надо исключить нескольких идиотов из клубов. Последний пример — Смолов, который повторил проступок Систо, обойдя карантин и улетев в Россию. Две паршивые овцы в „Сельте“.



Смолова можно понять. Человек три недели сидит один дома, в незнакомом месте, не владея языком. Представляете, насколько тяжело местную пиццу заказывать? На русском-то языке. Какие мучения ему пришлось пережить!



Прекрасно его понимаю. Один, в чужой стране, не знает язык. И он улетел на частном самолёте, соблюдая все необходимые санитарные меры.



Не могу понять одно: на карантине есть граждане первого сорта и второго. Большинство из нас не могут выйти из дома, а если выходим, то полиция нередко нас останавливает. А есть другие — кто колесит по всей Испании на машине и садится в самолёт!» — пишут фанаты.