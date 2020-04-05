Федун: для УЕФА нельзя завершать чемпионаты, клубы потеряют деньги. В России всё не так

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о том, почему не прошло его предложение о досрочном завершении чемпионата России с подведением итогов согласно текущему положению команд. В данный момент первенство РПЛ приостановлено из-за пандемии коронавируса.
«От нас это не зависит. Всё зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях, поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги. А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате, поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них», — приводит слова Федуна „Комсомольская правда — Крым“.
- 5 апреля 2020
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