Виллиан: мы не договорились с «Челси» о продлении контракта. Всё кончено

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что не сумел договориться с английским клубом о продлении контракта, который истекает ближайшим летом.
«Все знают, что мой контракт с «Челси» заканчивается через несколько месяцев. Сложно представить, что соглашение будет продлено. «Челси» предлагал мне контракт на два года, а я хотел подписать трёхлетнее соглашение. Всё кончено. Мы больше не ведём переговоров", — приводит слова Виллиана Mundo Deportivo со ссылкой на передачу Expediente Futebol.
В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее футболист защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтёра» и бразильского «Коринтианса».
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