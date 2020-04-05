Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Божович: если бы не Соболев, «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ

Божович: если бы не Соболев, «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о нападающем команды Александре Соболеве, который в зимнее трансферное окно перешёл в московский «Спартак» на правах аренды.

«Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата. Знали, что у него будут предложения, и мы не могли сказать, что сможем его удержать. Он хотел показать себя на другом уровне, мы можем сказать ему только „спасибо“. Если бы не было у нас Соболева, то «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ», — рассказал Божович эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Крылья Советов» 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в который стал автором 10 голов (два — с пенальти) и отдал три голевые передачи.

«Крылья» — о возможной ликвидации: это попытка пошутить? Она получилась очень неудачной
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020