Божович: если бы не Соболев, «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о нападающем команды Александре Соболеве, который в зимнее трансферное окно перешёл в московский «Спартак» на правах аренды.
«Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата. Знали, что у него будут предложения, и мы не могли сказать, что сможем его удержать. Он хотел показать себя на другом уровне, мы можем сказать ему только „спасибо“. Если бы не было у нас Соболева, то «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ», — рассказал Божович эфире телеканала «Матч Премьер».
В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Крылья Советов» 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в который стал автором 10 голов (два — с пенальти) и отдал три голевые передачи.
«Крылья» — о возможной ликвидации: это попытка пошутить? Она получилась очень неудачной
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