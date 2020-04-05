Бербатов: «Ливерпуль» полностью заслужил титул

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов поделился мнением о том, что «Ливерпуль» могут признать чемпионом Англии, если сезон не будет завершён.

«Мы все скучаем по футболу, это наша религия. Видел, что несколько игроков высказались по теме досрочного завершения чемпионата. Чемпионат Бельгии завершён, но там оставался только один тур до конца, решение понятно. В АПЛ же остаётся ещё девять туров.

Люди предлагают отдать титул «Ливерпулю», и, если честно, команда этого заслуживает. Учитывая то, как они играли, никто бы их не догнал. Благодаря футболу, который они показывают, и тому, в какой отрыв им удалось уйти, они полностью заслужили титул в этом сезоне. Будет очень странно и несправедливо по отношению к «Ливерпулю», если сезон аннулируют. Они будут очень разочарованы", — цитирует Бербатова Betfair.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что досрочное чемпионство «Ливерпуля» «принял бы нормально».