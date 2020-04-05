Шиманьски: уверен в значительном улучшении результатов «Динамо» уже в следующем сезоне

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски выразил уверенность, что московский клуб может улучшить результаты в следующем сезоне.
«Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков, которые поддерживали нас даже во Владивостоке, куда мы летели 12 часов. То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, которое может вывести клуб в Европу, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба. Так что, думаю, да, всё будет хорошо, надо только идти шаг за шагом в выбранном направлении.
Я в «Динамо» только недавно. У нас было сложное начало, но смогли переломить ситуацию и постепенно поднимаемся в таблице. Команда здорово перестроилась, нужно время, чтобы выйти на лидирующие позиции. Уверен, что значительное повышение результатов и статуса команды возможно уже в следующем сезоне», — приводит слова Шиманьского пресс-служба клуба.
- 5 апреля 2020
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