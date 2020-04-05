Мостовой: «Спартак» искал лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик
Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о тренерах московского клуба.
«В „Спартаке“ начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать. Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время. Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца. Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: „Не хочешь стать тренером “Спартака»?" Поймал счастливый билет", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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