Мостовой: когда Смолов перешёл в «Сельту», мне было столько звонков, словно подписали меня

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о переходе российского нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
«Когда Смолов перешёл в „Сельту“, мне поступило столько звонков, будто подписали меня, а не Федю. Я услышал людей, которых не слышал три-четыре года. Поэтому я знал, что он выйдет в стартовом составе на „Севилью“, потому что узнал всю информацию досконально. Звонков было 50 на 50, из Испании звонили очень много людей, но спрашивали стандартные вопросы, на которые я давал стандартные ответы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один гол.
- 5 апреля 2020
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