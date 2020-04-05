Мостовой: Ярцеву не понравилось, что якобы я сказал плохие слова. Не мог его переубедить

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о своём отчислении из национальной команды после матча с Испанией на Евро-2004.

«Все проходили через микст-зону, никто не остановился, кроме меня, по-моему, и на всех языках, которые знал, а знал четыре, начал отвечать на все вопросы. Через час в Москве вышли мои ответы, Ярцеву не понравилось, что якобы я сказал плохие слова в его адрес. Он это так воспринял, я не мог его переубедить. Я просто отвечал на все вопросы. Кто-то мог что-то приукрасить. Вечером на ужине мне сказали, что я заканчиваю. Не мог в это поверить, но спорить не стал. Команда уехала на игру, а я на машине в свой город в Испании», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В первом матче Евро-2004 Россия проиграла Испании со счётом 0:1. После игры Мостовой остановился в микст-зоне и сказал журналистам, что команде не хватило свежести, а игроки плохо подготовились. Испанские СМИ опубликовали заявление Александра, в котором привели его слова, о том что он якобы не верит в вероятность выхода из группы. Спустя сутки Ярцев отчислил полузащитника из команды.