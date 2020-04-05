Роналду запустил новый челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» запустил новый челлендж.
Португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд. «Сможете побить мой рекорд? Покажите, на что способны», — предложил футболист.
Видео доступно в «Инстаграме» Криштиану Роналду.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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