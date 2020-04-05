«Динамо» поблагодарило футболистов за согласие на сокращение зарплаты

Пресс-служба московского «Динамо» поблагодарила футболистов, которые согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов в период с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата России.



«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.



Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», — сообщается на официальном сайте клуба.

«Динамо» набрало 30 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.