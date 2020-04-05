Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» поблагодарило футболистов за согласие на сокращение зарплаты

«Динамо» поблагодарило футболистов за согласие на сокращение зарплаты
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» поблагодарила футболистов, которые согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов в период с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата России.

«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», — сообщается на официальном сайте клуба.

«Динамо» набрало 30 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Болельщики «Динамо» организовали сбор средств на покупку продуктов для ветеранов клуба
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020