Смолов мог вернуться в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина

Названа возможная причина возвращения нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в Россию, несмотря на запрет Ла Лиги.
«Российский форвард вернулся на родину на частном самолёте, чтобы провести время со своей невестой, внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина, в её 18-летие», — пишет The Guardian.
Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.
Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.
- 5 апреля 2020
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
21:42
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:48
-
20:47
-
20:38
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
20:05
-
19:59
-
19:40
-
19:34
-
19:21
-
19:13
-
18:56
-
18:54
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
17:55
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:16
-
16:56
-
16:47