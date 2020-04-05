Фалькао может перейти в клуб из Катара или Саудовской Аравии
Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает Marca.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют катарский «Аль-Садд» и аравийский «Аль-Хилаль». «Галатасарай» готов продать форварда за € 7 млн, но от клубов с Ближнего Востока хочет получить сумму вдвое больше. «Аль-Садд» сделал предложение в размере € 10 млн. «Аль-Хилаль» также связывался с турками, но детали предложения не разглашаются.
Фалькао перешёл в «Галатасарай» летом 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Турции и забил девять голов. Контракт игрока с турецким клубом действует до лета 2022 года.
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