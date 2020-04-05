Рюдигер подверг жёсткой критике идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы подобрать слова для этих парней. Два французских доктора предлагают провести эксперимент по тестированию вакцины от коронавируса на африканцах. Африканцы что, какие-то животные? Безобразие! Это расизм на самом высоком уровне и ужасное заявление в отношении всех темнокожих. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению?» — написал Рюдигер в своём «твиттере».

Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на французском телевидении выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулёза, однако уточнили, что её сперва нужно протестировать в Африке.