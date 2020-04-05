Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.

По данным источника, 60-летний Гонсалес был заражён коронавирусом и находился в карантине вместе со своей женой. В предсмертной записке медик сообщил, что причиной суицида стало заражение коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение COVID-19 достигло уровня пандемии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 260 тыс. человек. Во Франции заразились почти 90 тыс. человек (умерли — 7560).