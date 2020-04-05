Бышовец: Тедеско в «Спартаке» сразу начал играть по моей схеме

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о работе наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.



«Не только «Спартаку», но и многим другим клубам Премьер-Лиги не хватает системности. Понимания, кого, когда и зачем приглашать.



Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в «Спартаке». Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл со сборной Италии и которая была на вооружении сборной Германии в 1990 году. Но рулевой красно-белых начал экспериментировать, что-то менять, и это привело к серии неудачных матчей.



Ему необходимо время, нужны игроки соответствующего уровня и невмешательство в его работу со сторону руководства. В команде за последние годы сменилось много тренеров, пришло много игроков, которых приглашали, не думая о развитии команды», – приводит слова Бышовца «Московский комсомолец».

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