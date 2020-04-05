Сапонара: у Балотелли есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Лечче» Риккардо Сапонара выразил мнение, что нападающий «Брешии» Марио Балотелли способен выиграть «Золотой мяч».

«Кака был лучшим партнёром, с которым я когда-либо играл. Но в том составе „Милана“ я также встретился с Балотелли. Я продолжаю настаивать, что у него есть всё, чтобы выиграть „Золотой мяч“, — приводит слова Сапонары Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.