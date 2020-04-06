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Мамаев: в тюрьме коронавирус распространится быстрее всего. Боюсь даже представить это

Мамаев: в тюрьме коронавирус распространится быстрее всего. Боюсь даже представить это
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, который ранее отбывал наказание в колонии общего режима, поделился мнением о том, как коронавирус распространялся бы в тюрьме.

«Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего. Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один — и остальные по цепочке.

Я сидел в «Бутырке» в общей камере на 12 мест, и прошёл через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел – особенно тяжело было ездить на суды с температурой.

Что это было – ОРВИ, грипп — не знаю. Но боюсь представить, что будет если таким образом коронавирус, который очень заразен, попадет в камеру», – приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

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